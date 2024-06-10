Атаку БПЛА на объекты инфраструктуры предотвратили в Ярославской области

«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством... приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

Власти подчеркнули, что принимают меры для обеспечения безопасности населения. На фоне произошедшего была перекрыта дорога М8 в Ярославской области. Очевидцы сообщали в соцсетях об ограничении выезда на Москву на участке от Ярославля до Ростова.

Ранее в Курской области нейтрализовали восемь беспилотников ВСУ, в результате получили повреждения административные здания в городе Суджа и поселке Коренево, пишет 360.ru.

