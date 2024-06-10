Атаку БПЛА на объекты инфраструктуры предотвратили в Ярославской области
Атаку беспилотников на объекты инфраструктуры предотвратили на территории Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством... приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры», — отмечается в сообщении.
Власти подчеркнули, что принимают меры для обеспечения безопасности населения. На фоне произошедшего была перекрыта дорога М8 в Ярославской области. Очевидцы сообщали в соцсетях об ограничении выезда на Москву на участке от Ярославля до Ростова.
Ранее в Курской области нейтрализовали восемь беспилотников ВСУ, в результате получили повреждения административные здания в городе Суджа и поселке Коренево, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Атаку БПЛА на объекты инфраструктуры предотвратили в Ярославской области
- В Калмыкии упал легкомоторный самолет
- В Курской области два административных здания повреждены при атаке дронов ВСУ
- «Ростех» передал Минобороны новую партию Як-130
- Минобороны: Четыре украинских беспилотника сбили над Брянской областью
- Пушилин: Наемники из Грузии, Канады и США активно участвуют в боях на стороне ВСУ
- Умерла звезда греческой версии «Моей прекрасной няни» Деспина Стилианопулу
- Число вакансий в России с зарплатой выше 100 тысяч рублей весной выросло в 2,8 раза
- Над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
- Курс евро опускался ниже 95 рублей впервые с 16 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru