Американские самолеты-разведчики перехвачены над Черным морем

Минобороны РФ заявило о перехвате над Черным морем двух самолетов-разведчиков США. Как передает РИА Новости, на перехват поднимался российский Су-27.

Видео перехвата самолетов США над Черным морем опубликовало Минобороны

Отмечается, что российские границы самолетами нарушены не были.

Пилот Су-27 идентифицировал самолеты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон", отмечает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что объединенная двигателестроительная корпорация разрабатывает унифицированный двигатель для самолетов Су-27, Су-30, Су-35. Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН перечислил преимущества обновленного двигателя для популярной марки военных самолетов.

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ФОТО: Wikimedia
ТЕГИ:Черное МореСу-27
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