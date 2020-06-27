Видео перехвата самолетов США над Черным морем опубликовало Минобороны

На видео снят полет американских самолетов и их сопровождение российским Су-30. В Минобороны отметили, что американские летчики «сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации».

«Полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - сообщили в ведомстве.

Самолеты ВВС США в составе патрульного самолета Р-8А «Посейдон», стратегического разведчика RC-135 и заправщика КС-135 были обнаружены у воздушных границ России 26 июня. Истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО ЮФО осуществил их перехват, напоминает Газета.ru

