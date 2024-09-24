Алтайские правоохранители задержали открывшего стрельбу мужчину
Правоохранители задержали в Алтайском крае местного жителя, его подозревают в том, что он открыл стрельбу в селе Боровиха (Первомайский район) и ранил четверых человек. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.
Преступление было совершено в ночь на 22 сентября. Вооруженная похожими на оружие предметами группа лиц открыла стрельбу и ранила нескольких посетителей развлекательного заведения.
Против задержанного возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением оружия, и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Ранее дворник в Тюмени за требование работать быстрее сломал своему коллеге челюсть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пьянич подписывает контракт с ЦСКА до 2025 года
- Алтайские правоохранители задержали открывшего стрельбу мужчину
- Reuters узнал о несостоявшейся встрече Зеленского и Трампа
- Жителя Ростова-на-Дону задержали за незаконное хранение оружия
- «Хезболла» нанесла очередной удар по военной базе Дадо в Израиле
- Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакова до конца декабря
- LFA отменила футбольные матчи в Ливане из-за атак Израиля
- Петербуржца, растворившего тело подруги, заключили под стражу на два месяца
- СМИ: Ущерб по делу Тимура Иванова составил более 2,18 млрд рублей
- ВСУ атаковали город Шебекино и село Коновалово в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru