Алтайские правоохранители задержали открывшего стрельбу мужчину

Правоохранители задержали в Алтайском крае местного жителя, его подозревают в том, что он открыл стрельбу в селе Боровиха (Первомайский район) и ранил четверых человек. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.

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Преступление было совершено в ночь на 22 сентября. Вооруженная похожими на оружие предметами группа лиц открыла стрельбу и ранила нескольких посетителей развлекательного заведения.

Против задержанного возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением оружия, и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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