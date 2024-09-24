Алтайские правоохранители задержали открывшего стрельбу мужчину

Правоохранители задержали в Алтайском крае местного жителя, его подозревают в том, что он открыл стрельбу в селе Боровиха (Первомайский район) и ранил четверых человек. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.