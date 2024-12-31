Алексеенко: ВСУ вновь атаковали больницу в Алешках
ВСУ вновь атаковали Алешкинскую больницу и сожгли законсервированную школу в Новой Каховке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Накануне при обстреле этого объект был ранен главный врач учреждения Владимир Харлан. Его удалось эвакуировать. Отмечается, что сейчас жизни медика ничего не угрожает. При этом известно, что карета скорой помощи, на которой был госпитализирован медик, была разбита во время атаки ВСУ 31 декабря.
«Машины заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что», - пообещал политик.
30 декабря украинские военные с помощью БПЛА нанесли удар по больнице в Херсонской области. В результате этой атаки погиб заместитель по лечебной работе Василий Борисов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на больницу в Алешках «циничным и кровавым преступлением», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алексеенко: ВСУ вновь атаковали больницу в Алешках
- «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок накрывшего Москву снегопада
- Минздрав: 6 пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больницах
- МО: Черноморский флот уничтожил 8 безэкипажных катеров ВСУ
- СМИ: Boeing 737 в Южной Корее разбился из-за сочетания факторов
- СМИ: В 2025 году Украина заключит мирное соглашение с РФ и откажется от ряда земель
- Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Махачкалы сняты
- МО: ВС России нанесли удар по пороховому заводу и военному аэродрому на Украине
- СМИ: Хуситы атаковали авианосец США
- Умер актер из «Звездных войн» Энгус МакИннес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru