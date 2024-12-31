Алексеенко: ВСУ вновь атаковали больницу в Алешках

ВСУ вновь атаковали Алешкинскую больницу и сожгли законсервированную школу в Новой Каховке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Накануне при обстреле этого объект был ранен главный врач учреждения Владимир Харлан. Его удалось эвакуировать. Отмечается, что сейчас жизни медика ничего не угрожает. При этом известно, что карета скорой помощи, на которой был госпитализирован медик, была разбита во время атаки ВСУ 31 декабря.

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«Машины заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что», - пообещал политик.

30 декабря украинские военные с помощью БПЛА нанесли удар по больнице в Херсонской области. В результате этой атаки погиб заместитель по лечебной работе Василий Борисов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на больницу в Алешках «циничным и кровавым преступлением», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
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