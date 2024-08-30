Алаудинов: В Курской области подбит танк ВСУ

По его словам, отряд «Аида» подбил две боевые бронированные машины. Противник понес большие потери.

Алаудинов указал, что участок на курском направлении находится под контролем спецназа «Ахмат», однако есть беспокойство по поводу других направлений фронта и оставшихся ресурсов противника.

Ранее спецназ «Ахмат» больше 10 часов вел бои на двух участках в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

