Алаудинов: В Курской области подбит танк ВСУ

Артиллерия России подбила танк Украины на курском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.

«Подходи, мы тебя ждем!»: Алаудинов ответил из-под Курска на «план Зеленского»

По его словам, отряд «Аида» подбил две боевые бронированные машины. Противник понес большие потери.

Алаудинов указал, что участок на курском направлении находится под контролем спецназа «Ахмат», однако есть беспокойство по поводу других направлений фронта и оставшихся ресурсов противника.

Ранее спецназ «Ахмат» больше 10 часов вел бои на двух участках в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияУкраинаВСУТанки

Горячие новости

Все новости

партнеры