В Китае автомобиль врезался в толпу людей

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.

По данным местных СМИ, раненые были госпитализированы в четыре больницы Чжухая, при этом только в одну из них доставили более 20 человек.

Отмечается, что водитель задержан, мотивы его действий устанавливаются.

Ранее в Париже неизвестный въехал в террасу кафе на автомобиле, несколько человек получили серьёзные ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

