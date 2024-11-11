В Китае автомобиль врезался в толпу людей
В Китае автомобиль, которым управлял 62-летний мужчина по фамилии Фань, врезался в толпу людей. Об этом сообщает управление общественной безопасности района Сянчжоу.
Уточняется, что инцидент произошёл в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.
По данным местных СМИ, раненые были госпитализированы в четыре больницы Чжухая, при этом только в одну из них доставили более 20 человек.
Отмечается, что водитель задержан, мотивы его действий устанавливаются.
Ранее в Париже неизвестный въехал в террасу кафе на автомобиле, несколько человек получили серьёзные ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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