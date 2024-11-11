В Китае автомобиль врезался в толпу людей

В Китае автомобиль, которым управлял 62-летний мужчина по фамилии Фань, врезался в толпу людей. Об этом сообщает управление общественной безопасности района Сянчжоу.

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Уточняется, что инцидент произошёл в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.

По данным местных СМИ, раненые были госпитализированы в четыре больницы Чжухая, при этом только в одну из них доставили более 20 человек.

Отмечается, что водитель задержан, мотивы его действий устанавливаются.

Ранее в Париже неизвестный въехал в террасу кафе на автомобиле, несколько человек получили серьёзные ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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