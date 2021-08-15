12 детей отравились в лагере под Ярославлем

У 12 детей в оздоровительном лагере «Сахареж» в Ярославской области выявили кишечную инфекцию. На место выехали сотрудники транспортной прокуратуры, сообщают в ведомстве.

У вернувшихся из лагеря в Анапе детей выявили коронавирус

«По предварительным данным, 11 августа 2021 года у 12 детей выявлена кишечная инфекция. В настоящее время дети находятся в лагере под постоянным наблюдением медиков. На место выехали работники Ярославской транспортной прокуратуры», - говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Лагерь принадлежит Северной железной дороге. Прокурорские работники проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и при необходимости «примет меры реагирования».

Ранее в больницы Краснодарского края 7 августа госпитализировали 91 ребенка и нескольких сопровождающих, ехавших из Карелии на поезде Мурманск–Адлер. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции, позднее у госпитализированных обнаружили норовирус второго типа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Железная ДорогаДетиОтравлениеДетский Лагерь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры