12 детей отравились в лагере под Ярославлем
У 12 детей в оздоровительном лагере «Сахареж» в Ярославской области выявили кишечную инфекцию. На место выехали сотрудники транспортной прокуратуры, сообщают в ведомстве.
«По предварительным данным, 11 августа 2021 года у 12 детей выявлена кишечная инфекция. В настоящее время дети находятся в лагере под постоянным наблюдением медиков. На место выехали работники Ярославской транспортной прокуратуры», - говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Лагерь принадлежит Северной железной дороге. Прокурорские работники проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и при необходимости «примет меры реагирования».
Ранее в больницы Краснодарского края 7 августа госпитализировали 91 ребенка и нескольких сопровождающих, ехавших из Карелии на поезде Мурманск–Адлер. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции, позднее у госпитализированных обнаружили норовирус второго типа.
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