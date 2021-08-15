12 детей отравились в лагере под Ярославлем

«По предварительным данным, 11 августа 2021 года у 12 детей выявлена кишечная инфекция. В настоящее время дети находятся в лагере под постоянным наблюдением медиков. На место выехали работники Ярославской транспортной прокуратуры», - говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Лагерь принадлежит Северной железной дороге. Прокурорские работники проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и при необходимости «примет меры реагирования».

Ранее в больницы Краснодарского края 7 августа госпитализировали 91 ребенка и нескольких сопровождающих, ехавших из Карелии на поезде Мурманск–Адлер. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции, позднее у госпитализированных обнаружили норовирус второго типа.

