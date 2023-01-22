10 человек пострадали в автоаварии с участием маршрутки на Кубани
10 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Славянске-на-Кубани, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
На опубликованном видео видно, как автомобилист на Nissan на перекрестке не предоставил преимущество в движении маршрутке, движущейся по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств, а маршрутка въехала в препятствие.
По предварительным данным, четырех человек госпитализировали, еще шестерым оказали разовую медицинскую помощь.
Ранее смертельное автопроисшествие случилось в Правобережном районе Северной Осетии. Погибли водитель и пассажирка Toyota Corolla, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru