10 человек пострадали в автоаварии с участием маршрутки на Кубани

10 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Славянске-на-Кубани, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В Пензенской области 13 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

На опубликованном видео видно, как автомобилист на Nissan на перекрестке не предоставил преимущество в движении маршрутке, движущейся по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств, а маршрутка въехала в препятствие.

По предварительным данным, четырех человек госпитализировали, еще шестерым оказали разовую медицинскую помощь.

Ранее смертельное автопроисшествие случилось в Правобережном районе Северной Осетии. Погибли водитель и пассажирка Toyota Corolla, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАвария
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