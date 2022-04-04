Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям

По его словам, также рассматривается вопрос о приглашении для дачи показаний сына американского лидера Джо Байдена Хантера, сообщила ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.

По словам Слуцкого, Нуланд до 9 апреля будет осуществлять рабочие поездки, в рамках которых посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию. Россия будет с нетерпением ожидать ответа от американской стороны, отметил глава думского комитета.

Как сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, благодаря спецоперации на Украине было закрыто 20 биолабораторий, представлявших угрозу для безопасности России.

