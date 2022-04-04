Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям

Международный комитет Госдумы России на фоне расследования парламентской комиссией работы американских биолабораторий готов направить приглашение в Москву заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

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По его словам, также рассматривается вопрос о приглашении для дачи показаний сына американского лидера Джо Байдена Хантера, сообщила ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.

По словам Слуцкого, Нуланд до 9 апреля будет осуществлять рабочие поездки, в рамках которых посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию. Россия будет с нетерпением ожидать ответа от американской стороны, отметил глава думского комитета.

Как сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, благодаря спецоперации на Украине было закрыто 20 биолабораторий, представлявших угрозу для безопасности России.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:УкраинаЛеонид СлуцкийБиологическое ОружиеСШАГосдума
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