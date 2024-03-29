Жители Таджикистана начали массово возвращать билеты на самолеты в Россию
Жители Таджикистана после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 2022 года начали возвращать билеты на авиарейсы в Россию. Об этом сообщил портал «Азия-Плюс» со ссылкой на представительства авиакомпаний.
Так, представители национального перевозчика Таджикистана Somon Air заявили о массовом возврате авиабилетов и о сокращении продаж билетов в Россию на 20%.
Кроме того, по словам сотрудника авиакасс в Душанбе, наблюдается уменьшение числа рейсов из-за малочисленности пассажиров. В частности, «Уральские авиалинии» оставили из трех рейсов в Россию лишь один. Еще в одной кассе сообщили, что за три дня было возвращено 106 билетов в Россию (40 билетов 25 марта, 30 — 26 марта и 36 — 27 марта).
Ранее фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» попали в список террористов и экстремистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru