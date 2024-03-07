Житель Германии сделал 217 прививок от коронавируса без побочных эффектов

Житель Германии 217 раз вакцинировался от COVID-19 без отрицательных последствий для здоровья, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление ученых Университета Фридриха-Александера.

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62-летний житель Магдебурга за 29 месяцев сделал восемь разных вакцин по личным причинам. Эксперты изучили его состояние и пришли к выводу, что побочных эффектов ему удалось избежать. До сих пор было неизвестно, как гипервакцинация может повлиять на иммунную систему человека.

Некоторые ученые считали, что после привыкания к антигенам иммунные клетки станут менее эффективными, однако у жителя ФРГ ситуация иная: в его крови присутствует большое количество антител.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавирусной инфекции продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусГермания

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