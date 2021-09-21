Жертв коронавируса в США стало больше, чем погибших от «испанки»

Число погибших от последствий коронавируса в США достигло 675 885, что превысило официальное число погибших от эпидемии "испанского гриппа" в 1918-1919 годах. Соответствующие данные опубликовал накануне университет Джонса Хопкинса.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦПКЗ), число 675 тысяч является условным, поскольку точную статистику собрать невозможно. При этом в ЦПКЗ отмечают, что число отражает масштабы пандемии испанского гриппа.

До настоящего момента "испанка" оставалась самой смертоносной эпидемией за всю историю страны. В США растут показатели смертности и заболеваемости на фоне распространения штамма "дельта". В течение последней недели от последствий COVID-19 в США ежедневно гибнет более 2 тысяч человек.

Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН сравнил коронавирусную инфекцию с «испанкой».