Земан: У контрразведки Чехии нет доказательств причастности России к взрывам во Врбетице
В отчетах Службы безопасности и контрразведки Чехии нет никаких доказательств причастности «российских агентов» к взрыву боеприпасов на складе во Врбетице. Об этом президент Чехии Милош Земан во время телеобращения в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году по телеканалам Prima и CNN Prima NEWS.
«Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается - подчеркиваю, - что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту - прим. ТАСС) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», - цитирует Земана ТАСС.
Президент Чехии отметил, что подозрение о причастности двух иностранных агентов к взрыву во Врбетице не рассматривалось ранее, оно возникло в последние недели. При этом президент считает, что «это подозрение необходимо исключить или подтвердить» чешским спецслужбам.
По словам Земана, в деле о взрывах на складах боеприпасов рассматривают две версии - неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность иностранных спецслужб.
«Мы работаем с двумя версиями - что взрывы [во Врбетице] произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия - что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», - отметил президент Чехии.
Ранее администрация чешского президента Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах в деревне Врбетице, в организации которых власти подозревают спецслужбы России, сообщает радио Český rozhlas со ссылкой на источники.
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