В Чехии уничтожили секретный отчет о взрывах в Врбетице
Администрация чешского президента Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах в деревне Врбетице, в организации которых власти подозревают спецслужбы России, сообщает радио Český rozhlas со ссылкой на источники.
Об этом стало известно, когда правоохранительные органы попросили у администрации президента представить для проверки секретный документ. Полицейские получили ответ, что отчет по ошибке был уничтожен.
Теперь предстоит проверить, не нарушила ли администрация главы государства чешские законы.
Напомним, комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности призвал правительство «отважно начать ревизию отношений с Россией». Правительство также должно «добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией».
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