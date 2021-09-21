Во Франции сравнили Крым с Лазурным Берегом
Российский Крым хороший потенциал для туризма, так как напоминает Лазурный Берег Франции, сообщают «Известия» со ссылкой на французского политика, бывшего руководителя французской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мишеля Вуазена.
Об этом он сообщил после визита в Крым вместе с группой иностранных наблюдателей, которые следили за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы.
«Я хочу отметить очень хороший туристический потенциал Крымского полуострова, который мне напомнил Лазурный Берег», — заявил французский политик.
В свою очередь депутат национального собрания Франции Жером Ламбер сообщил, что крымчане живут «спокойной, размеренной жизнью».
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН поднять вопрос о принадлежности Крыма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Во Франции сравнили Крым с Лазурным Берегом
- Минпромторг предложил ввести льготы для электроавтомобилей
- Врачи предупредили о проникновении в Россию новой эпидемии
- В 2022 году профицит бюджета РФ составит 1,4 триллиона рублей
- Завершено расследование дела об аварии с пятью погибшими в Татарстане
- В жилом доме в Новой Москве найдена граната
- РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
- Байден уведомил Конгресс о планах по увеличению квоты приема беженцев
- В Петербурге план по вакцинации выполнен на 61%
- Руководство «Спартака» заявило о доверии тренеру Витории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru