Во Франции сравнили Крым с Лазурным Берегом

Российский Крым хороший потенциал для туризма, так как напоминает Лазурный Берег Франции, сообщают «Известия» со ссылкой на французского политика, бывшего руководителя французской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мишеля Вуазена.

Зеленский поднимет вопрос Крыма на Генассамблее ООН

Об этом он сообщил после визита в Крым вместе с группой иностранных наблюдателей, которые следили за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы.

«Я хочу отметить очень хороший туристический потенциал Крымского полуострова, который мне напомнил Лазурный Берег», — заявил французский политик.

В свою очередь депутат национального собрания Франции Жером Ламбер сообщил, что крымчане живут «спокойной, размеренной жизнью».

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН поднять вопрос о принадлежности Крыма.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВыборыФранцияКрым
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