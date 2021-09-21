Во Франции сравнили Крым с Лазурным Берегом

Об этом он сообщил после визита в Крым вместе с группой иностранных наблюдателей, которые следили за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы.

«Я хочу отметить очень хороший туристический потенциал Крымского полуострова, который мне напомнил Лазурный Берег», — заявил французский политик.

В свою очередь депутат национального собрания Франции Жером Ламбер сообщил, что крымчане живут «спокойной, размеренной жизнью».

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН поднять вопрос о принадлежности Крыма.

