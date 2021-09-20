Зеленский поднимет вопрос Крыма на Генассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе заседания Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН поднять вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД отметил, что Крым — «вопрос номер один для государства и дипломатии».
«Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма», — цитирует Кулебу ТАСС.
Министр отметил, что на ГА Зеленский встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами нескольких государств. Кроме того, украинский лидер проведет отдельную встречу с зарубежными инвесторами, пишет Газета.ру.
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