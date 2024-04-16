Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине

Ранее подпись под документом поставил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, после чего его направили на подпись украинскому лидеру.

Позже на сайте появилось сообщение, законопроект был «возвращен с подписью от президента».

Закон вводит обязательное предоставление информации о военнообязанных в военкомат, в том числе об украинцах, живущих за границей. За отсутствие военного билета мужчинам от 18 до 60 лет грозит задержание, за неявку в военкомат по врученной повестке — до пяти лет тюрьмы.

Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новый законопроект об усилении мобилизации на Украине вредит экономике страны, сообщает RT.

