Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации в стране. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.
Ранее подпись под документом поставил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, после чего его направили на подпись украинскому лидеру.
Позже на сайте появилось сообщение, законопроект был «возвращен с подписью от президента».
Закон вводит обязательное предоставление информации о военнообязанных в военкомат, в том числе об украинцах, живущих за границей. За отсутствие военного билета мужчинам от 18 до 60 лет грозит задержание, за неявку в военкомат по врученной повестке — до пяти лет тюрьмы.
Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новый законопроект об усилении мобилизации на Украине вредит экономике страны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru