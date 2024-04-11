Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации
Верховная рада Украины приняла во втором и последнем чтении законопроект об ужесточении мобилизации.
Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 283 депутата, против – один, воздержались 49. Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент Украины.
По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), из документа были исключены нормы о демобилизации. Первоначально предполагалось, что мобилизованные граждане смогут покинуть службу через 36 месяцев.
Законопроект также вводит электронные повестки, запрет на управление транспортным средством, а также блокировку банковских счетов уклонистов. В первом чтении проект был принят Верховной Радой в феврале.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что мобилизации на Украине избежать не получится. Генерал призвал сограждан «оставить эмоции и не поддаваться на провокации». Павлюк добавил, что «отсидеться никому не удастся», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Оренбурге уровень реки Урал вырос до 1075 см
- На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
- СМИ: Задержан байкер, напавший на полицейских в Подмосковье
- Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу
- «Ангару-А5» запустили с Восточного с третьей попытки
- Первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание героя страны
- Суд: Актер Прилучный задолжал за ЖКХ 58,3 тысячи рублей
- VK Fest 2024 назвал имена участников
- В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток
- Глава Мордовии: Над регионом сбили два БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru