Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации

По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), из документа были исключены нормы о демобилизации. Первоначально предполагалось, что мобилизованные граждане смогут покинуть службу через 36 месяцев.

Законопроект также вводит электронные повестки, запрет на управление транспортным средством, а также блокировку банковских счетов уклонистов. В первом чтении проект был принят Верховной Радой в феврале.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что мобилизации на Украине избежать не получится. Генерал призвал сограждан «оставить эмоции и не поддаваться на провокации». Павлюк добавил, что «отсидеться никому не удастся», передает «Радиоточка НСН».

