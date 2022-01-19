Зампред правительства Словакии прозвал прекратить вводить санкции против России
Министр экономики и заместитель председателя правительства Словакии Рихард Сулик призвал Запад перестать вводить санкции в отношении России.
В интервью изданию Pravda он заявил, что страны должны торговать друг с другом. Санкции наносят только ущерб, из-за них пострадали в том числе словацкие экспортеры.
Сулик добавил, что «Крым русские все равно не вернут». По его мнению, необходимо налаживать отношения, а не накладывать ограничения.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сегодня заявил, что политика Евросоюза в отношениях с Россией не должна строиться только на санкциях.
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