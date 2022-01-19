Зампред правительства Словакии прозвал прекратить вводить санкции против России

Сулик добавил, что «Крым русские все равно не вернут». По его мнению, необходимо налаживать отношения, а не накладывать ограничения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сегодня заявил, что политика Евросоюза в отношениях с Россией не должна строиться только на санкциях.

