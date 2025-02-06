«За подлые предложения и деяния»: Трампу могут вынести импичмент

В США член Палаты представителей демократ Эл Грин намерен предложить вынести импичмент главе государства Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что США займут сектор Газа

По его словам, началась работа для объявления импичмента президенту. «Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — указал парламентарий. Грин отметил, что Трамп заслужил импичмент за свои действия в отношении Газы.

Президент США считает, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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