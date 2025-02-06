«За подлые предложения и деяния»: Трампу могут вынести импичмент

По его словам, началась работа для объявления импичмента президенту. «Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — указал парламентарий. Грин отметил, что Трамп заслужил импичмент за свои действия в отношении Газы.

Президент США считает, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

