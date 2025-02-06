«За подлые предложения и деяния»: Трампу могут вынести импичмент
6 февраля 202505:34
В США член Палаты представителей демократ Эл Грин намерен предложить вынести импичмент главе государства Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
По его словам, началась работа для объявления импичмента президенту. «Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — указал парламентарий. Грин отметил, что Трамп заслужил импичмент за свои действия в отношении Газы.
Президент США считает, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru