В Японии признали невозможность конфисковать средства Банка России
Законодательство Японии не позволяет конфисковать хранящиеся в стране золотовалютные резервы Банка России. Об этом глава японского Минфина Сюнъити Судзуки.
Отвечая на вопрос, возможно ли введение таких мер против ЦБ РФ на фоне антироссийских санкций из-за ситуации на Украине, Судзуки отметил, что в законах «нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии».
В конце февраля Токио приостановил операции с Центробанком, напоминает RT. Фактически это означает заморозку резервов российского регулятора в Банке Японии.
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