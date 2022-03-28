В Японии признали невозможность конфисковать средства Банка России

Законодательство Японии не позволяет конфисковать хранящиеся в стране золотовалютные резервы Банка России. Об этом глава японского Минфина Сюнъити Судзуки.

СМИ: ЕС не думал о последствиях санкций против РФ

Отвечая на вопрос, возможно ли введение таких мер против ЦБ РФ на фоне антироссийских санкций из-за ситуации на Украине, Судзуки отметил, что в законах «нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии».

В конце февраля Токио приостановил операции с Центробанком, напоминает RT. Фактически это означает заморозку резервов российского регулятора в Банке Японии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЦентробанкЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры