В Японии признали невозможность конфисковать средства Банка России

Отвечая на вопрос, возможно ли введение таких мер против ЦБ РФ на фоне антироссийских санкций из-за ситуации на Украине, Судзуки отметил, что в законах «нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии».

В конце февраля Токио приостановил операции с Центробанком, напоминает RT. Фактически это означает заморозку резервов российского регулятора в Банке Японии.

