СМИ: В Японии выросло число самоубийств на фоне второй волны COVID-19
В Японии отмечается рост числа суицидов с июля по октябрь на 16% в сравнении с периодом февраля-июня 2020 года, информирует агентство Kyodo со ссылкой на исследование Токийского института здоровья и долголетия.
По данным ученых, психологическая разгрузка японцев в период первой волны коронавируса произошла благодаря финансовой поддержке государства, переходу на онлайн-обучение и сокращению рабочего дня.
Причины всплеска самоубийств граждан во время второй волны COVID-19 эксперты еще не выявили.
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