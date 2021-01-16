СМИ: В Японии выросло число самоубийств на фоне второй волны COVID-19

В Японии отмечается рост числа суицидов с июля по октябрь на 16% в сравнении с периодом февраля-июня 2020 года, информирует агентство Kyodo со ссылкой на исследование Токийского института здоровья и долголетия.

В Японии оценили экономический ущерб от самоубийств

По данным ученых, психологическая разгрузка японцев в период первой волны коронавируса произошла благодаря финансовой поддержке государства, переходу на онлайн-обучение и сокращению рабочего дня.

Причины всплеска самоубийств граждан во время второй волны COVID-19 эксперты еще не выявили.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:КоронавирусЯпонияСамоубийство
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