СМИ: В Японии выросло число самоубийств на фоне второй волны COVID-19

Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию Банкир Бенджамин де Ротшильд умер в Швейцарии Нурмагомедов может возобновить карьеру В РПЦ посоветовали россиянам отказаться от крещенских купаний в проруби