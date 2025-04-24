«Народ в гневе!»: Расстрел 25 туристов не приведет к войне Пакистана и Индии
Обладающая ядерным оружием Индия бурлит и клокочет от гнева, но не начнет войну против ядерного Пакистана после теракта, сказала НСН Евгения Ванина.
Ядерный конфликт между Индией и Пакистаном после убийства 25 туристов вряд ли возможен, однако народ Индии кипит от гнева, что может привести к плачевным последствиям, сказала в эфире НСН главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.
Около города Пахалгам (спорная территория, на которую претендуют и Индия, и Пакистан) в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля группа боевиков открыла огонь по туристам. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. На фоне произошедшего власти Индии потребовали от всех граждан Пакистана покинуть страну в течение трех дней. В ответ Пакистан закрыл воздух для самолетов индийских авиакомпаний, остановил всю торговлю и зеркально предписал гражданам Индии покинуть страну. Обе страны имеют на вооружении ядерное оружие. Ванина отметила, что между Индией и Пакистаном произошло резкое ухудшение отношений, которое все же не приведет к ядерному конфликту.
«Я не думаю, что обострение ситуации дойдет до непосредственного ядерного конфликта, потому что в этой войне не заинтересована ни одна сторона. Однако резкое ухудшение отношений между Индией и Пакистаном, конечно, произошло. Террористы, расстрелявшие ни в чем не повинных туристов, если и не были пакистанцами, то финансировались Пакистаном. Интересно то, что правительство страны может этого и не хотеть, однако на территории государства слишком сильны исламисты и фанатические группировки, которые могут спонсировать террористов и без воли правительства», - сказал собеседница НСН.
По ее словам, жители Индии не могут смириться с тем, что произошло, они в гневе.
«Не думаю, что возможна война между двумя странами, но могут последовать жесткие меры со стороны Индии, потому что она бурлит и клокочет от гнева. Люди не могут смириться с тем, что произошло. В связи с недовольством общества могут пострадать невинные люди, в том числе мусульмане в самой Индии. Сейчас в Кашмире местные выходят на митинги под лозунгом «Не от моего имени», заявляют, что не имеют отношения к тому, что произошло, и призывают не трогать туристов», - заключила эксперт.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба».
Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном вступило в силу в феврале 2021 года по итогам обсуждения представителями двух стран существующего механизма связи по горячей линии и решении основных вопросов и озабоченностей, которые могут нарушить мир и привести к насилию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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