«Народ в гневе!»: Расстрел 25 туристов не приведет к войне Пакистана и Индии

По ее словам, жители Индии не могут смириться с тем, что произошло, они в гневе.



«Не думаю, что возможна война между двумя странами, но могут последовать жесткие меры со стороны Индии, потому что она бурлит и клокочет от гнева. Люди не могут смириться с тем, что произошло. В связи с недовольством общества могут пострадать невинные люди, в том числе мусульмане в самой Индии. Сейчас в Кашмире местные выходят на митинги под лозунгом «Не от моего имени», заявляют, что не имеют отношения к тому, что произошло, и призывают не трогать туристов», - заключила эксперт.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Лашкар-и-Тайба».

Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном вступило в силу в феврале 2021 года по итогам обсуждения представителями двух стран существующего механизма связи по горячей линии и решении основных вопросов и озабоченностей, которые могут нарушить мир и привести к насилию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

