Взаимное закрытие консульств в США и Китае – дипломатический ход без последствий

«Взаимные закрытия консульств уже случались между разными странами, это такой дипломатический прием, который, однако, не означает, что связи между этими странами окончательно рвутся. Это надо четко понимать. Америка и Китай очень связаны друг с другом, они остаются важнейшими партнерами друг друга и пока от этого некуда деться. В связи с тем, что эпидемия коронавируса в США еще не закончилась, да еще и наложилась на «цветную» революцию, то есть в Штатах не то положение, чтобы ругаться с Китаем окончательно и бесповоротно. Китаю тоже оказалось несладко, беда не пришла одна – сильнейшее наводнение вслед за коронавирусом. Что ж, в отношениях стран всегда бывают потепления, похолодания. Скажу так, Америка сегодня больше угрожает Китаю на словах, нежели на деле. Вспомните недавно заявление Штатов, что они запрещают Китаю пользоваться Южно-Китайским морем, иначе как сотрясанием воздуха это не назовешь. Хотя Америка давно обозначила, что Китай является ее главным противником. И недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что они смогут использовать даже Россию в противовес Китаю, и вот его слова – не пустой звук, потому что у США есть серьезные рычаги давления на нашу элиту, которыми Китай, к слову, не обладает», – сказал он.

Эксперт также предположил, может ли такое решение дойти до отзыва послов, и как, в этом случае, это повлияет на отношения между Вашингтоном и Пекином.

«Все возможно, но даже отзыв послов не означает, что отношения между странами прекращаются. Можно отозвать послов, но нельзя разом взять и разрушить те отношения, которые сложились. Ведь не без помощи Америки состоялось пресловутое китайское экономическое чудо. Для администрации Трампа важно отвлечь внимание населения от китайской угрозы, потому что американскому президенту важно, чтобы его выдвинули на второй срок, важно снова переизбраться. А те события, которые произошли в Соединенных Штатах, они не в пользу Дональда Трампа. Его шансы сейчас не такие высокие, какие были до коронавируса. Так что сейчас отвлекают внимание. Но в обеих странах есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы отношения между Вашингтоном и Пекином сохранялись. Эти две страны сильно завязаны торговыми и экономическими отношениями, так что разом их разорвать не удастся», – прокомментировал Котков.

Помимо прочего, специалист уверен, что текущую ситуацию нельзя назвать Холодной войной, как это было с СССР, объяснив почему.

«Советский Союз вплоть до 1989 года на официальном уровне провозглашал, что рано или поздно, мирным или каким-либо другим путем, социализм победит во всем мире. Китай не делает ничего подобного, они не говорят, что идеи моизма должны захватить весь мир», – подытожил он.

Ранее, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котов в интервью НСН объяснил, зачем Китай принял закон о национальной безопасности в Гонконге.

