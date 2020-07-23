США и Британия обвинили РФ в испытании противоспутникового оружия в космосе
США и Британия обвинили Россию в проведении испытания противоспутникового оружия в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, глава британской космической программы Харви Смит, что такие действия могут стать угрозой мирного использования космоса. Он также призвал Россию работать в космосе сообща с другими партнерами.
В США, в свою очередь, заявили, что имеют доказательства использование Россией «неразрушающих испытаний космического противоспутникового оружия». По данным космического командования США, испытание было проведено 15 июля.
Ранее сегодня сообщалось, что космический корабль "Прогресс МС-15" успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
795 тыс.+5 848 / сут.
Умерли
12 892+147 / сут.
Выздоровели
580 тыс.+8 277 / сут.
- США и Британия обвинили РФ в испытании противоспутникового оружия в космосе
- Установлен новый рекорд скорости полета на МКС
- Трамп в разговоре с Путиным признался, что не хочет трехсторонней гонки вооружений
- Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в забегаловках
- Москва обвинила Киев в фактическом выходе из минских соглашений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru