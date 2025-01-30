ВСУ атаковали жилые дома в Каховке

Украинские войска атаковали жилые дома в центре Каховки (Херсонская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава муниципального округа Павел Филипчук.

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По его словам, войска ВСУ произвели обстрел населенного пункта в ночь на 30 января. Повреждения получили дома на улице Ленина, пострадавших нет.

Ранее ВСУ выпустили примерно 50 боеприпасов по Белгородской области. Об этом заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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