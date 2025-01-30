ВСУ атаковали жилые дома в Каховке

По его словам, войска ВСУ произвели обстрел населенного пункта в ночь на 30 января. Повреждения получили дома на улице Ленина, пострадавших нет.

Ранее ВСУ выпустили примерно 50 боеприпасов по Белгородской области. Об этом заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

