ВСУ атаковали жилые дома в Каховке
30 января 202513:56
Украинские войска атаковали жилые дома в центре Каховки (Херсонская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава муниципального округа Павел Филипчук.
По его словам, войска ВСУ произвели обстрел населенного пункта в ночь на 30 января. Повреждения получили дома на улице Ленина, пострадавших нет.
Ранее ВСУ выпустили примерно 50 боеприпасов по Белгородской области. Об этом заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru