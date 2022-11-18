«Всегда бардак!»: В Италии не смогут расследовать ограбление виллы Тинькова
На людей русского происхождения на Западе идет травля, даже независимо от их позиции по спецоперации и отношения к Путину, отметил в эфире НСН политолог Марк Бернардини.
Ограбление виллы Олега Тинькова в Италии не смогут нормально расследовать, в стране в этом плане всегда был бардак, а те, кому нужно, могут начать заявлять о «русском следе» в этом инциденте, заявил итальянский политолог Марк Бернардини в разговоре с НСН.
Накануне СМИ сообщили о краже со взломом на вилле основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в курортном городе Форте-дей-Марми. Отмечается, что в ночь на 17 ноября трое грабителей взломали систему охраны виллы, вскрыли два сейфа и вынесли из дома драгоценности, часы и другие вещи на сумму в несколько сотен тысяч евро. Сам Тиньков с семьей в это время находился в Мексике. Марк Бернардини отметил, что работа правоохранительных органов Италии оставляет желать лучшего.
«Тиньков не просто уехал, он отказался от российского гражданства. Он больше не гражданин России. Но не думаю, что здесь есть какая-то политическая подоплека. Это обычное преступление, ограбили и ограбили. Как они будут это расследовать… В Италии обычно всегда бардак, никогда ничего как следует не расследуется. Не исключаю, что даже тут, те, кому надо набивать себе какие-то политические очки, могут сказать, что прослеживается русский след. Что касается отношения итальянцев к российским олигархам, то с учетом того, что они уехали и выступают против спецоперации… Но есть общие директивы Запада: на людей русского происхождения, независимо от их позиции, идет травля. Никого не волнует, что они думают насчет Путина», - сказал Бернардини.
Ранее Adnkronos сообщило, что на сутки раньше, 16 ноября, неизвестные ограбили еще одну виллу в Форте-дей-Марми. Грабители взломали сейф и украли драгоценности, а также другие предметы роскоши. По данным издания, эта вилла принадлежит российскому бизнесмену, но арендована супружеской парой финансистов с Украины.
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