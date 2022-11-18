СМИ: в Тоскане обокрали виллу Тинькова

Оттуда пропали драгоценности, сумки и часы на сотни тысяч евро. По данным агентства, в группу входили три человека, которые преодолели систему охраны, проникли на территорию пустого дома и вскрыли два сейфа.

О краже заявил сторож, который утром заметил следы взлома.

В ночь на 15 ноября также был ограблен другой дом в Форте-дей-Марми, который принадлежит россиянам. Его снимают «украинские финансисты», которые на момент взлома находились дома.

Как отмечает агентство, Тиньков в настоящее время находится с семьей в Мексике.

Ранее Тиньков в своих соцсетях объявил, что начал процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка. Свои намерения основатель кредитной организации объяснил тем, что у неё теперь новый хозяин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



