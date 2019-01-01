Премьер Малайзии назвал выводы по сбитому в Донбассе «Боингу» политизированными
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир заявил, что он очень недоволен результатом расследования катастрофы малазийского Боинга в Донбассе в 2014 году. По его словам, выводы, сделанные Совместной следственной группы (ССГ) являются политически мотивированными.
«Мы очень недовольны, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении», - цитирует премьера RT со ссылкой на Malay Mail.
По словам Махатхира, о виновности России в произошедшем следователи сказали, еще не начав расследование. Глава правительства страны добавил, что его страна хочет, чтобы были предоставлены доказательства, отмечает Ura.ru.
Накануне Совместная следственная группа назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к крушению малазийского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины. Среди них экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). В эфире НСН он опроверг свою причастность к инциденту.
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