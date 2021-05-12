ВОЗ заявила о снижении числа заразившихся и умерших от COVID-19 на 4%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последнюю неделю зафиксировала снижение количества заразившихся и умерших от ковида на 4%, сообщило ТАСС.

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Всего за прошедшую неделю во всем мире диагностировали 5,5 миллионов новых случаев коронавируса. Еще 90 тысяч человек умерли от COVID-19. В ВОЗ уточнили, что показатели все равно остаются высокими, хотя и немного снизились, пишет RT.

Ранее генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о выходе на плато по заболеваемости и смертности от COVID-19. Он отметил, что снижение идет во всех регионах, однако ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Юго-Восточной Азии, сообщила «Свободная пресса».

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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