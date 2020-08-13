ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 276 тысяч человек

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 6 933 человека. Общее число летальных исходов превысило 744 тысячи. Между тем, в ВОЗ подчеркнули, что до сих пор не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса через продукты питания, передаёт РИА ФАН.

Как уточнили в организации, вирус может оставаться на упаковке товаров, но, если он попадает в еду, то уничтожается, как и другие патогены при тепловой обработке.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Производство вакцины будет вестись на заводе АФК "Система" в Зеленограде. Объем выпуска, по данным золдинга, составит около 1,5 млн доз вакцин в год.

