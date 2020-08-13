ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 276 тысяч человек
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 276 тысяч человек, увеличив общее число до 20,4 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 6 933 человека. Общее число летальных исходов превысило 744 тысячи. Между тем, в ВОЗ подчеркнули, что до сих пор не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса через продукты питания, передаёт РИА ФАН.
Как уточнили в организации, вирус может оставаться на упаковке товаров, но, если он попадает в еду, то уничтожается, как и другие патогены при тепловой обработке.
Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Производство вакцины будет вестись на заводе АФК "Система" в Зеленограде. Объем выпуска, по данным золдинга, составит около 1,5 млн доз вакцин в год.
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Заразились
908 тыс.+5 057 / сут.
Умерли
15 384+124 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru