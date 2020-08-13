Российскую вакцину от COVID-19 испытают на Филиппинах

Между тем, специалисты уточнили, кто легче переносит коронавирус. Оказалось, что люди с отрицательным резус-фактором крови быстрее заражаются, но зато переносят заболевание лучше. Об этом рассказал Ura.ru научный руководитель Научно-исследовательского Института Вакцин и Сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

Намерение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить соответствие испытаний российской вакцины от коронавируса установленным процедурам вполне естественна, сказал в эфире НСН главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

«Они высказывали сомнения по поводу того, что слишком быстро сделано, прошла ли она все этапы. Я думаю, это их право. Для этого и существует ВОЗ. Они хотят проверить все протоколы, это нормально. Обычно вакцины создаются и испытываются не меньше года, но ситуация такая, что это был социальный заказ человечества, препарат нужно было сделать очень срочно», - отметил Ершов.

