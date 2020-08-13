Российскую вакцину от COVID-19 испытают на Филиппинах
Клинические испытания российской вакцины от COVID-19 могут начаться на Филиппинах уже в октябре. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Гарри Рок. По его словам, это произойдет после того, как в сентябре группа экспертов завершит проверку первого и второго этапов российских испытаний.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности получить от России вакцину от COVID-19 после начала ее массового производства. Вместе с тем он вызвался первым испытать на себе препарат, когда он прибудет на Филиппины, уточняет РИА ФАН.
Между тем, специалисты уточнили, кто легче переносит коронавирус. Оказалось, что люди с отрицательным резус-фактором крови быстрее заражаются, но зато переносят заболевание лучше. Об этом рассказал Ura.ru научный руководитель Научно-исследовательского Института Вакцин и Сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.
Намерение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить соответствие испытаний российской вакцины от коронавируса установленным процедурам вполне естественна, сказал в эфире НСН главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.
«Они высказывали сомнения по поводу того, что слишком быстро сделано, прошла ли она все этапы. Я думаю, это их право. Для этого и существует ВОЗ. Они хотят проверить все протоколы, это нормально. Обычно вакцины создаются и испытываются не меньше года, но ситуация такая, что это был социальный заказ человечества, препарат нужно было сделать очень срочно», - отметил Ершов.
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