ВОЗ: Вторая волна коронавируса в мире неизбежна

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире. Как пишет ТАСС, об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она уточнила, что до тех пор, пока не будет создана вакцина, нет оснований утверждать, что вторую волну COVID-19 можно предупредить, отмечают Известия.

Вуйнович подчеркнула, что пока иммунитет к новой коронавирусной инфекции есть у очень маленькой прослойки населения, пишет RT.

Вирусолог предрек России вторую волну коронавируса осенью

Ранее НСН писала, что введённые в России из-за коронавируса ограничительные меры нужно снимать осторожно из-за очень большого риска второй волны заболеваемости. Об этом в интервью RTVi заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для поэтапной отмены ограничений потребуются взвешенные и согласованные со специалистами решения. Представитель Кремля добавил, что жёсткие меры, включающие режим самоизоляции, помогли России избежать «итальянского» сценария взрывного роста заболеваемости.

В свою очередь, российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в эфире НСН отметил, что точного алгоритма для выхода из режима самоизоляции нет, но второй волны COVID-19 при снятии ограничений, вероятно, не будет.

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ФОТО: pixabay.com
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