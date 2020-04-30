ВОЗ: Вторая волна коронавируса в мире неизбежна

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире. Как пишет ТАСС, об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она уточнила, что до тех пор, пока не будет создана вакцина, нет оснований утверждать, что вторую волну COVID-19 можно предупредить, отмечают Известия.

Вуйнович подчеркнула, что пока иммунитет к новой коронавирусной инфекции есть у очень маленькой прослойки населения, пишет RT.