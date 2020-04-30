ВОЗ: Вторая волна коронавируса в мире неизбежна
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире. Как пишет ТАСС, об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она уточнила, что до тех пор, пока не будет создана вакцина, нет оснований утверждать, что вторую волну COVID-19 можно предупредить, отмечают Известия.
Вуйнович подчеркнула, что пока иммунитет к новой коронавирусной инфекции есть у очень маленькой прослойки населения, пишет RT.
Ранее НСН писала, что введённые в России из-за коронавируса ограничительные меры нужно снимать осторожно из-за очень большого риска второй волны заболеваемости. Об этом в интервью RTVi заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, для поэтапной отмены ограничений потребуются взвешенные и согласованные со специалистами решения. Представитель Кремля добавил, что жёсткие меры, включающие режим самоизоляции, помогли России избежать «итальянского» сценария взрывного роста заболеваемости.
В свою очередь, российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в эфире НСН отметил, что точного алгоритма для выхода из режима самоизоляции нет, но второй волны COVID-19 при снятии ограничений, вероятно, не будет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Песков озвучил сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
- ВОЗ: Вторая волна коронавируса в мире неизбежна
- ВС РФ: Заёмщики могут дважды получить кредитные каникулы
- В Кремле обосновали рост число заражённых в России
- Путин пообщается с волонтерами в онлайне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru