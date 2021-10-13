ВОЗ: Число случаев заражения COVID в мире сократилось за неделю на 7%

Всемирная организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщила о сокращении числа случаев заражения коронавирусом в мире на 7% за минувшие семь дней, передает ТАСС.

«Везде, кроме Европы». В ВОЗ заявили о годовом минимуме смертности от COVID-19 в мире

По данным организации, всего за прошедшую неделю заразились более 2,8 млн человек, что на 7% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом также снизилось на 10% и составило 46 тысяч.

Согласно информации ВОЗ, всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 238,5 млн случаев заражения и 4,8 млн смертей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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