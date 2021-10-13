ВОЗ: Число случаев заражения COVID в мире сократилось за неделю на 7%
Всемирная организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщила о сокращении числа случаев заражения коронавирусом в мире на 7% за минувшие семь дней, передает ТАСС.
По данным организации, всего за прошедшую неделю заразились более 2,8 млн человек, что на 7% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом также снизилось на 10% и составило 46 тысяч.
Согласно информации ВОЗ, всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 238,5 млн случаев заражения и 4,8 млн смертей.
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Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru