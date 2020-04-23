ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита

Приостановка вакцинации от инфекционных заболеваний на фоне пандемии COVID-19 может привести к вспышке таких болезней, как корь и полиомиелит. Как пишет РИА Новости, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В организации напомнили, что из-за вспышки кори в 2019 году в Демократической Республике Конго погибло более 6 тысяч человек.

При этом, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что при наличии безопасных и эффективных вакцин «вспышки болезней не должны оставаться угрозой». В период поиска вакцины от COVID-19 он призвал не забывать о достигнутых успехах в борьбе с другими болезнями, которые в момент приостановки вакцинации «вновь начнут свирепствовать».