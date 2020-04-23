ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита
Приостановка вакцинации от инфекционных заболеваний на фоне пандемии COVID-19 может привести к вспышке таких болезней, как корь и полиомиелит. Как пишет РИА Новости, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В организации напомнили, что из-за вспышки кори в 2019 году в Демократической Республике Конго погибло более 6 тысяч человек.
При этом, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что при наличии безопасных и эффективных вакцин «вспышки болезней не должны оставаться угрозой». В период поиска вакцины от COVID-19 он призвал не забывать о достигнутых успехах в борьбе с другими болезнями, которые в момент приостановки вакцинации «вновь начнут свирепствовать».
Ранее НСН писала, что немецкие ученые приступили к испытаниям вакционы от коронавируса на добровольцах. Разрешение на проведение опытов выдал Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха), сообщает The Independent. Тестовые образцы вакцины получат 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. При этом будут испытаны сразу несколько видов препарата, по результатам специалисты оценят их влияние на иммунную систему человека.
Между тем, Минздрав России планирует завершить доклинические исследования вакцины от COVID-19 до 31 мая. Об этом заявил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru