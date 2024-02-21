ВОЗ: Холера активно распространяется в 15 странах в условиях дефицита вакцины
Холера активно распространяется в 15 странах мира в условиях дефицита вакцины. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, наибольшее беспокойство у организации вызывают вспышки в Гаити, Замбии, Зимбабве, Судане и Эфиопии. Гебрейесус призвал мировое сообщество отреагировать на «быстро растущую угрозу».
Кроме того, гендиректор ВОЗ подчеркнул, что нужна система эпидемиологического надзора, способная быстро выявлять вспышки холеры.
Ранее представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения Фиона Брака заявила, что в Африке усиливаются вспышки холеры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru