ВОЗ: 3,5 тысячи человек погибли в мире из-за холеры в 2023 году
С начала 2023 года по 15 ноября в мире заболели холерой 610 тысяч человек, 3,5 тысячи погибли, сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает ТАСС.
По её данным, это почти на 7 тысяч в месяц больше, чем годом ранее. В ВОЗ подчеркнули, что риск дальнейшего распространения этой болезни в мире расценивается как очень высокий.
В этом году 29 государств сообщили о вспышках холеры. В ВОЗ выражают беспокойство, в частности, по поводу роста с середины сентября заболеваемости в Зимбабве. Больше всего случаев с подозрениями на холеру зафиксированы в Афганистане.
Ранее в Ленобласти у трех человек проверяют пробы на холеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в $42 миллиарда
- ВОЗ: 3,5 тысячи человек погибли в мире из-за холеры в 2023 году
- Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными
- Мостовой назвал главного тренера Абаскаля посторонним для «Спартака»
- Цена российской нефти упала ниже потолка G7 в $60 за баррель
- Охлобыстин заявил, что Пугачева мешала успешной карьере певца SHAMAN
- Отец Усса назвал спектаклем объявление награды за информацию о сыне
- ФОМ: 70% россиян поддерживают выдвижение Путина на новый срок
- Костин исключил новое падение рубля до 100 за доллар
- Focus: бюджетом ФРГ вместо Шольца будет управлять «теневой канцлер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru