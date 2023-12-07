ВОЗ: 3,5 тысячи человек погибли в мире из-за холеры в 2023 году

По её данным, это почти на 7 тысяч в месяц больше, чем годом ранее. В ВОЗ подчеркнули, что риск дальнейшего распространения этой болезни в мире расценивается как очень высокий.

В этом году 29 государств сообщили о вспышках холеры. В ВОЗ выражают беспокойство, в частности, по поводу роста с середины сентября заболеваемости в Зимбабве. Больше всего случаев с подозрениями на холеру зафиксированы в Афганистане.

Ранее в Ленобласти у трех человек проверяют пробы на холеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

