ВОЗ: 3,5 тысячи человек погибли в мире из-за холеры в 2023 году

С начала 2023 года по 15 ноября в мире заболели холерой 610 тысяч человек, 3,5 тысячи погибли, сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает ТАСС.

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По её данным, это почти на 7 тысяч в месяц больше, чем годом ранее. В ВОЗ подчеркнули, что риск дальнейшего распространения этой болезни в мире расценивается как очень высокий.

В этом году 29 государств сообщили о вспышках холеры. В ВОЗ выражают беспокойство, в частности, по поводу роста с середины сентября заболеваемости в Зимбабве. Больше всего случаев с подозрениями на холеру зафиксированы в Афганистане.

Ранее в Ленобласти у трех человек проверяют пробы на холеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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