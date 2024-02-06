ВОЗ заявила об усилении вспышек холеры в Африке
Представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака заявила, что в Африке усиливаются вспышки холеры, сообщает РИА Новости.
По её словам, только в январе 2024 года в 10 африканских странах было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания, а также 700 летальных случаев - это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Она уточнила, что вспышки холеры зафиксированы в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии.
«Существует высокий риск дальнейшего распространения в другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи инфекции», - заключила Брака.
Ранее в ВОЗ заявили, что с начала 2023 года по 15 ноября в мире заболели холерой 610 тысяч человек, 3,5 тысячи погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru