В Италии зафиксирован новый суточный максимум по заражениям COVID

Власти Италии объявили о регистрации нового суточного максимума по заражениям коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Врач заявил о продолжении пандемии COVID-19 в 2022 году

Так, за минувшие сутки COVID был выявлен у 78,3 тысяч человек. Такой результат получился после проведения 1 млн тестов за сутки.

Ожидается, что в ближайшее время число заражений на сутки может превысить 100 тысяч.

В Италии ранее были введены дополнительные меры для борьбы с инфекцией. В том числе, срок действия ковид-сертификата был сокращен с 9 до 6 месяцев, объявлено обязательное ношение медицинских масок на улицах.

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ТЕГИ:КоронавирусИталия
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