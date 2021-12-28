В Италии зафиксирован новый суточный максимум по заражениям COVID
Власти Италии объявили о регистрации нового суточного максимума по заражениям коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Так, за минувшие сутки COVID был выявлен у 78,3 тысяч человек. Такой результат получился после проведения 1 млн тестов за сутки.
Ожидается, что в ближайшее время число заражений на сутки может превысить 100 тысяч.
В Италии ранее были введены дополнительные меры для борьбы с инфекцией. В том числе, срок действия ковид-сертификата был сокращен с 9 до 6 месяцев, объявлено обязательное ношение медицинских масок на улицах.
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10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
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