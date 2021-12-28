В Италии зафиксирован новый суточный максимум по заражениям COVID

Так, за минувшие сутки COVID был выявлен у 78,3 тысяч человек. Такой результат получился после проведения 1 млн тестов за сутки.

Ожидается, что в ближайшее время число заражений на сутки может превысить 100 тысяч.

В Италии ранее были введены дополнительные меры для борьбы с инфекцией. В том числе, срок действия ковид-сертификата был сокращен с 9 до 6 месяцев, объявлено обязательное ношение медицинских масок на улицах.

