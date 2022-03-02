Во Франции задержали 14 бойцов иностранного легиона, направлявшихся к Украине

По информации агентства, выехать в сторону Украины собирались 14 военных украинского происхождения и еще 13 гражданских. Бойцы были одеты в военную форму, некоторые — в бронежилеты.

Согласно утверждениям некоторых французских СМИ, военные ехали на Украину с целью принять участие в боевых действиях. Если это так, то бойцы нарушили приказы своего командования не участвовать в боях на Украине, что может быть приравнено к дезертирству. Такое предположение выдвинула газета Le Monde.

По другой версии, которую опубликовала газета Le Parisien, военные хотели найти родственников, которые недавно покинули Украину.

Агентство EFE уточнило, что во Французском иностранном легионе сейчас служат 9 тыс. бойцов, около 700 из которых — украинского происхождения.

