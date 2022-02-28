Минобороны заявило, что РФ не начинала военные действия, а заканчивает их

Россия не начинала боевые действия в Донбассе, она их завершает, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, военная операция со стороны Киева и «планомерное уничтожение» жителей востока Украины продолжались восемь лет.

Как подчеркнул Конашенков, в результате действий украинских властей, погибли свыше 14 тысяч человек, сотни детей. Это надо было прекратить, а также положить конец непрерывным угрозам со стороны Киева в адрес Москвы, и Россия это сделает, отметил представитель Минобороны.

Игорь Конашенков также проинформировал, что группировка войск Донецкой народной республики завершает операцию по блокированию Мариуполя при огневой поддержке подразделений российской армии. Силы ДНР продвинулись вглубь на 23 километра. Взяты под контроль сёла Новая Астрахань и Боровеньки.

