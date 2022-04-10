Во Франции явка на президентских выборах составила 65 процентов
10 апреля 202218:18
По данным МВД Франции, на президентских выборах явка на избирательных участках составила 65%. Об этом сообщает РИА Новости.
«Явка в первом туре президентских выборов во Франции к 18:00 (мск) составила 65%», - говорится в публикации.
Ранее стало известно, что действующий лидер Эммануэль Макрон проголосовал последним из 12 кандидатов в первом туре выборов на президентский пост Франции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru