Макрон последним из кандидатов пришел на избирательный участок на выборах президента Франции
Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал BFMTV.
Чета Макронов прибыла на избирательный участок в городе Ле Туке на севере страны. Здесь расположено семейное имение супругов.
Президент около своего дома активно общался со своими сторонниками.
По сведениям наблюдателей, Макрон обычно голосует в середине дня. Предполагается, что Макрон будет следить за результатами выборов уже в Париже, вернувшись в столицу после голосования.
На пост президента Франции претендуют 12 кандидатов. Главным конкурентом действующего президента страны Эммануэля Макрона является кандидат от «Национального объединения», депутат парламента Марин Ле Пен.
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