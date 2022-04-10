Макрон последним из кандидатов пришел на избирательный участок на выборах президента Франции

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Во Франции пройдет первый тур выборов президента

Чета Макронов прибыла на избирательный участок в городе Ле Туке на севере страны. Здесь расположено семейное имение супругов.

Президент около своего дома активно общался со своими сторонниками.

По сведениям наблюдателей, Макрон обычно голосует в середине дня. Предполагается, что Макрон будет следить за результатами выборов уже в Париже, вернувшись в столицу после голосования.

На пост президента Франции претендуют 12 кандидатов. Главным конкурентом действующего президента страны Эммануэля Макрона является кандидат от «Национального объединения», депутат парламента Марин Ле Пен.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
ТЕГИ:ФранцияВыборы ПрезидентаПрезидентские ВыборыМакронЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры