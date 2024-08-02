США признали победителем выборов президента Венесуэлы оппозиционера Гонсалеса
США признают оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса победителем выборов президента Венесуэлы, состоявшихся 28 июля. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.
В Вашингтоне считают, что Гонсалес набрал большинство голосов на выборах. Американская сторона ссылается на «неопровержимые доказательства»: во время бюллетеней венесуэльский Национальный избирательный совет якобы допустил серьезные ошибки, и это «привело к результату, который не отражает волю народа».
Как отмечается в заявлении Блинкена, оппозиция Венесуэлы опубликовала более 80% полученных с избирательных участков бюллетеней, доказывающих, что Гонсалес получил «большинство голосов с непреодолимым отрывом». При этом избирательный совет не опубликовал подобных данных.
«Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутиа с успешной избирательной кампанией. Сейчас венесуэльским партиям пора начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством... и пожеланиями венесуэльского народа», — указал Блинкен.
В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли президентские выборы, избирательный совет объявил их победителем действующего главу республики Николаса Мадуро. Политик набрал 51,2% голосов, Гонсалес — 44,2%, напоминает Ura.ru. Оппозиция не признала итоги выборов, свое несогласие также выразили ряд иностранных государств, которые призвали пересмотреть результаты голосования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru