Власти Турции полностью отменяют комендантский час

Жителям страны было запрещено выходить на улицу в ночное время в будние дни и полностью в выходные. В июне власти начали вводить послабления. Отмечается, что жесткие меры позволили за восемь месяцев в значительной степени снизить ежесуточный прирост числа инфицированных коронавирусом до 5-6 тыс., при пике в апреле в 60 тыс. новых пациентов каждый день.

Тем временем, власти Турции приняли решение упростить въезд гражданам России в условиях пандемии коронавируса. Пересекать границу разрешено без ПЦР-тестов с подтверждённой прививкой любой зарегистрированной в РФ вакциной.

