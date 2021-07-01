Власти Турции полностью отменяют комендантский час

С 1 июля в Турции полностью отменяется комендантский час, который был введен в ноябре 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

АТОР: Турция может закрыть границы для российских туристов

Жителям страны было запрещено выходить на улицу в ночное время в будние дни и полностью в выходные. В июне власти начали вводить послабления. Отмечается, что жесткие меры позволили за восемь месяцев в значительной степени снизить ежесуточный прирост числа инфицированных коронавирусом до 5-6 тыс., при пике в апреле в 60 тыс. новых пациентов каждый день.

Тем временем, власти Турции приняли решение упростить въезд гражданам России в условиях пандемии коронавируса. Пересекать границу разрешено без ПЦР-тестов с подтверждённой прививкой любой зарегистрированной в РФ вакциной.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры