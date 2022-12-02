Власти Нью-Йорка срочно ищут профессионального крысолова

Администрация Нью-Йорка разместила вакансию «директора по борьбе с грызунами». Такой специалист срочно понадобился городу в связи с масштабной проблемой нашествия крыс, сообщил мэра города Эрик Адамс.

«Именно вы можете помочь нам прогнать крыс из этого города на должности главного по борьбе с грызунами. Если у вас инстинкт убийцы - подавайте заявку сегодня», - написано в Twitter администрации Нью-Йорка с уточнением, что специалист должен будет «сдерживать и контролировать крыс».

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В качестве своеобразного бонуса в информации о вакансии отмечается, что 8,8 миллионов ньюйоркцев и правительство города будут готовы работать с новым директором по борьбе с грызунами ради уменьшения популяции крыс, повышения чистоты и предотвращения распространения заразы. Годовая зарплата борца с крысами составит от $120 до 170 тыс.

В тоже время соискателя предупреждают, что график его работы не будет нормирован и порой ему придется работать круглосуточно. В задачи главного крысолова Нью-Йорка включены разработка стратегии борьбы с грызунами, контроль и координация работы в данном направлении и взаимодействие с властями города и специалистами разных инстанций на разных уровнях.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова заявила в пресс-центре НСН, что кошки и собаки могут быть являться переносчиками бубонной чумы.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакансииНью-Йорк
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