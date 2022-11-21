Байден ввёл ЧС в штате Нью-Йорк из-за аномального снегопада. Видео

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк в связи с аномальным снегопадом. Глава Белого дома отдал распоряжение профинансировать из федерального бюджета работы на борьбу с разгулом стихии.

Снегопад сопровождается сильным ветром и метелью. Чуть больше чем за сутки размер сугробов в ряде районов на западе штата достиг двух метров. Это стало абсолютным историческим рекордом. Некоторые жители были заблокированы в своих частных домах.