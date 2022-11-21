Байден ввёл ЧС в штате Нью-Йорк из-за аномального снегопада. Видео
Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк в связи с аномальным снегопадом. Глава Белого дома отдал распоряжение профинансировать из федерального бюджета работы на борьбу с разгулом стихии.
Снегопад сопровождается сильным ветром и метелью. Чуть больше чем за сутки размер сугробов в ряде районов на западе штата достиг двух метров. Это стало абсолютным историческим рекордом. Некоторые жители были заблокированы в своих частных домах.
Коммунальные службы пока практически не могут ничего поделать со стихией. Многие дороги перекрыты. Снегопад до сих пор не прекращается. В сети появляются видео последствий снежного катаклизма.
Снегопад в Москве пока значительно уступает по силе американскому, но приводит, местами, к интересным последствиям. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на территории студенческого городка Московского института электронных технологий неизвестный вытоптал в снегу число Пи с 71 знаком после запятой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru