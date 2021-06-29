Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже привитым из-за штамма «дельта»

В тексте сообщения, которое публикует издание, депздрав "настоятельно рекомендует" людям продолжать носить маски в помещениях. "Всем следует сфокусироваться на максимальной защите с минимальными перебоями в работе", - уверены в американском ведомстве.

По мнению руководства города, маски необходимо носить в продуктовых магазинах, магазинах одежды, а также в театрах и на работе. В департаменте подчеркнули, что прошедшие полную вакцинацию жители "хорошо защищены от инфицирования".

