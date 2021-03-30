Власти Германии будут вакцинировать AstraZeneca только тех, кто старше 60

По данным агентства, решение министров начнет действовать в среду 31 марта. DPA отмечает, что такой выбор обусловлен частотой случаев тромбоза среди более молодых людей, привитых данной вакциной. По имеющейся информации, осложнения после прививки этим препаратом чаще фиксируются в возрастной группе до 60 лет.

ТАСС передает, что часть стран Евросоюза временно прекратили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca из-за случаев тромбоза среди получивших данный препарат. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверки, по результатам которой вакцину признали безопасным и эффективным средством для защиты от COVID-19.