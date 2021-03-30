Власти Германии будут вакцинировать AstraZeneca только тех, кто старше 60
Министры здравоохранения федеральных земель Германии постановили, что вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca будут прививать исключительно людей старше 60 лет. Об этом сообщает DPA.
По данным агентства, решение министров начнет действовать в среду 31 марта. DPA отмечает, что такой выбор обусловлен частотой случаев тромбоза среди более молодых людей, привитых данной вакциной. По имеющейся информации, осложнения после прививки этим препаратом чаще фиксируются в возрастной группе до 60 лет.
ТАСС передает, что часть стран Евросоюза временно прекратили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca из-за случаев тромбоза среди получивших данный препарат. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверки, по результатам которой вакцину признали безопасным и эффективным средством для защиты от COVID-19.
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